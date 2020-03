Rest der Olympia-Qualifikation ausgesetzt

Betroffen sind unter anderem die Degen-Wettkämpfe der Männer, die in einer Woche in Buenos Aires den Abschluss der Team-Qualifikation gebildet hätten. Die Schweizer Degen-Männer hätten in Argentinien ihre aufgegleist gewesene Fahrkarte für den Teamwettbewerb für Tokio und den verbundenen drei Einzel-Startplätzen unter Dach und Fach bringen wollen.