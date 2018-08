Käser siegte am letztjährigen Unspunnenfest in Interlaken im 4. Gang gegen Bösch. Er machte damals die letzten Hoffnungen des St. Gallers auf eine erfolgreiche Titelverteidigung zunichte. In den letzten Wochen zeigte sich der Schwingerkönigssohn Käser enorm verbessert. Für die Revanche gegen Bösch ist er zu favorisieren.

In Utzenstorf, der topografisch flachsten Gemeinde der Schweiz ohne jede Nivellierung, will auch Christian Stucki hoch hinaus. Nach seinem letztjährigen Sieg in Affoltern im Emmental könnte er das Berner Kantonalfest zum insgesamt fünften Mal gewinnen. Stucki beginnt gegen den Zürcher Samir Leuppi, während es der in letzter Zeit ebenfalls deutlich stärker gewordene Schwingerkönig Kilian Wenger zum Auftakt mit dem Schwyzer Eidgenossen Reto Nötzli zu tun bekommt.