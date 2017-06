Als Sieger fühlte sich auch Steve Guerdat, der Fünfter wurde. Der Jurassier blieb im GP vom Sonntag mit der Stute Hannah erneut fehlerfrei. Er kassierte die Extraprämie von 50'000 Franken, weil er in allen Hauptprüfungen des viertägigen CSIO Schweiz keinen Fehler beging und somit insgesamt sieben Blankoritte zeigte.

Dem Routinier Estermann gelang eindrücklich die Rehabilitation für den Nationenpreis vom Freitag, als er zweimal das Streichresultat geliefert hatte. Estermann hatte 2014 mit Castlefield Eclipse den Grand Prix in St. Gallen gewonnen. Diesmal lag der Sieg trotz eines angriffigen Ritts ausser Reichweite. Der Rückstand auf Allen, der als Schlussreiter die schnellste Runde drehte, betrug 1,4 Sekunden. Auch der 2. Rang war um eine halbe Sekunde entfernt.

Die Siegerrunde des mit 200'000 Euro dotierten Events, so das Reglement, bestritten 13 Paare. Die Schweiz war sechsmal vertreten: Christina Liebherr auf Eagle Eye, Niklaus Rutschi mit seiner Nachwuchshoffnung Cardano, Janika Sprunger mit ihrem Zweitpferd Aris, Guerdat, der Hannah gegenüber Bianca den Vorzug gab, Estermann im Sattel von Lord Pepsi und Romain Duguet, der mit Twentytwo des Biches als schnellster Reiter mit einem Abwurf noch ins Feld der Finalisten rutschte.

Mit Blick auf eine Selektion für die Europameisterschaften Ende August in Göteborg machte insbesondere die Freiburgerin Liebherr Werbung in eigener Sache. Sie hat gute Chancen, zumindest als Ersatzreitern von Equipenchef Andy Kistler aufgeboten zu werden. Sofern die Pferde von Guerdat, Estermann, Duguet und Martin Fuchs - sein Schimmel Clooney verweigerte am Sonntag zweimal am Wassergraben - fit bleiben, müssten sie aber wohl den Männern den Vortritt lassen.