Olympia 2021: Japan dementiert Übernahme der Verschiebungskosten

"Es stimmt nicht, dass es eine Einigung über eine zusätzliche Kostenbelastung gegeben hat", sagte Suga bei einem Pressebriefing. Die Nachrichtenagentur Kyodo News hatte zuvor berichtet, Ministerpräsident Shinzo Abe habe sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen.

Die Kosten für die Verschiebung werden auf etwa drei Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Sommerspiele waren eigentlich für 24. Juli bis 9. August in diesem Jahr geplant. Doch angesichts der rasanten weltweiten Ausbreitung des Coronavirus beschlossen das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Ausrichter, die Spiele erstmals in ihrer 124-jährigen Geschichte zu verschieben. Sie sollen nun in Tokio vom 23. Juli bis 8. August 2021 ausgetragen werden.