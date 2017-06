Der 31-jährige Wiener belegte am US Open in Erin vom vergangenen Wochenende den ausgezeichneten 16. Platz. Er ist nach dem ebenfalls aus Wien stammenden Markus Brier der zweite österreichische Golfer, der der erweiterten Weltspitze angehört. Einen Spieler von ähnlicher Qualität hat die Schweiz bislang nicht hervorgebracht. In der Weltrangliste konnte sich Wiesberger dauerhaft unter den besten 40 festsetzen; derzeit belegt er die 30. Position.

Wiesbergers bisher beste Klassierung am Omega European Masters ist der 6. Platz im Jahr 2012. Im Rahmen des europäischen Circuits siegte er zuletzt im April dieses Jahres im chinesischen Shenzhen.