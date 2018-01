Dies teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Freitag mit. Am Morgen sei ein Fax aus Nordkorea mit der Mitteilung eingetroffen, hiess es. Es soll bei dem Treffen um eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar und allgemein um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen gehen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache am Montag angeboten, eine Delegation zu den Spielen zu schicken. Die Lage in der Region ist derzeit wegen des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm sehr angespannt.