Am späten Abend seines grössten Triumphs lächelte er selig mit dem Objekt der Begierde in den Armen in die Kameras – eingehüllt in eine Schweizer Flagge, erschöpft, aber restlos zufrieden. Er genoss den ergreifenden Moment vor 20'000 Fans und verspürte unendlich viel Stolz: «Ich schaute einfach nur, was um mich herum passierte. Mir ging vieles durch den Kopf, der Verlauf der Karriere, die Zeit beim BSV und bei den Kadetten.»

In Handballer-Familie aufgewachsen

Portner, der schon früh alles auf den Sport ausgerichtet hat, stammt aus einer Handballer-Familie. Vater Zlatko sicherte sich in den Achtziger- und Neunzigerjahren nahezu jeden relevanten Titel. «Er führt 3:1 gegen mich», flachst der Junior. Mit dem früheren jugoslawischen Topklub RK Metaloplastika und im Dress des FC Barcelona gewann der Mittelmann dreimal den Meistercup.

Nun legte der Goalie nach. Nie zuvor seit Einführung des Europacups 1956 gewann ein Schweizer Handballer im Wettbewerb der Meister Gold. «Du lebst, wie du denkst – das sagte mir meine Mutter immer wieder. Ich glaubte daran und kämpfte hart für meine Träume.» Einer ging in Erfüllung, nun stünden neue Herausforderungen an: «Irgendwann will ich mit der Schweiz an einer Endrunde eine Medaille gewinnen.»

Ab dem 4. Juni bereitet sich Portner mit der SHV-Auswahl in Dänemark auf das WM-Playoff gegen Norwegen vor. Im Kreis des Aussenseiters will der Winner-Typ seine Erfahrungswerte einbringen. «Ich bin menschlich extrem gewachsen», hält Portner fest und schiebt nach: «Wer immer rennt und unaufhörlich arbeitet, wird irgendwann belohnt.» (sda)