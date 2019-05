Aber auch Lauda selbst verewigte sich – respektive seine bekannte nuschelnde Stimme - in Hollywood. So synchronisierte der Unternehmer 2006 neben Kollegen wie Mika Häkkinen und Michael Schumacher im Animationsfilm "Cars" den Rennwagen "The King".

Zugleich feierte Lauda auch eine "Bühnenkarriere". So nahmen sich vor allem österreichische Kabarettisten gern seiner ikonografischen Figur an.