Nun steht ab Samstag in den Gewässern vor Bermuda das Duell gegen den Titelverteidiger Oracle Team USA an. Der America's Cup ist die älteste und prestigeträchtigste Regatta der Welt. Zwei Segeljachten - der Herausforderer und der Titelverteidiger - treten in mehreren Wettfahrten gegeneinander an. Zum Duell USA gegen Neuseeland war es schon vor vier Jahren vor San Francisco gekommen. Die Kiwis hatten damals mit 8:1 Siegen geführt, verloren aber noch 8:9.

Zum zweiten Mal wird auf Mehrrumpf-Booten gesegelt, die mit Foils, also Tragflächen, ausgerüstet sind. Dadurch können die Katamarane regelrecht über das Wasser fliegen. Sie erreichen Spitzengeschwindigkeiten von über 90 km/h.