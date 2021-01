Neuer Höchstwert an Neuinfektionen: Tokio erwartet Ausnahmezustand

Wie die Stadtverwaltung in Japans Hauptstadt am Mittwoch bekannt gab, wurden innerhalb eines Tages 1591 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Am Donnerstag will Suga über die erneute Ausrufung des Ausnahmezustands für den Grossraum Tokio entscheiden. Es wird erwartet, dass dieser voraussichtlich einen Monat dauern wird. Dass die Vorbereitung für die Olympischen Spiele im Sommer fortgesetzt werden sollen, hatte Suga bereits zu Wochenbeginn erklärt.

Japan hatte zuletzt im April vergangenen Jahres für Tokio den Ausnahmezustand aufgerufen, der später auf das ganze Land ausgeweitet und Ende Mai wieder aufgehoben worden war. Auf einen harten Lockdown wurde verzichtet, die behördlichen Aufforderungen waren rechtlich nicht bindend. In jüngster Zeit sind die Infektionszahlen jedoch wieder stark angestiegen, vor allem im Grossraum Tokio. Es besteht zunehmend die Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Suga deutete an, dass der Ausnahmezustand diesmal begrenzter und fokussierter als der erste ausfallen könnte.