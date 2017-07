Der Halbfinal gegen Ungarn verlief zu Beginn auf Messers Schneide. Benjamin Steffen brachte die Schweiz im vierten von neun Gefechten erstmals mit zwei Treffern in Vorsprung (9:7). Max Heinzer verzeichnete im sechsten der neun Gefechte eine kleine Schwäche und übergab einen 11:12-Rückstand an Michele Niggeler.

Und die Schweizer schienen sich von dieser Wende nicht mehr zu erholen - bis Heinzer in seiner Lieblingsrolle als Schlussfechter sein Feuerwerk zündete. Er trat sein Gefecht gegen Andras Redli mit einem 11:15-Rückstand an. Der Schwyzer blühte dabei erst richtig nach einer Pflege-Unterbruch auf. Der Schwyzer musste sich zwei knapp zwei Minuten vor Gefechtsende beim Stande von 19:22 am linken Knie mit Eisspray behandeln lassen. Er setzte dann das Gefecht fort und erkämpfte dem Team einen siegweisenden 29:26-Vorsprung. Auch eine gebrochene Degen-Klinge und ein kassierter Strafpunkt konnten Heinzer nicht stoppen; er deklassierte seinen Gegner am Ende gar mit einem Verdikt von 26:17 förmlich.

Davor hatten die Schweizer in den Viertelfinals bereits das als Nummer 2 gesetzt gewesene Italien mit 22:20 ausgeschaltet. Bei Olympia in Rio hatten die Schweizer noch eine bittere Viertelfinal-Niederlage kassiert. Auch vor gut einem Monat an den EM in Tiflis hatten die Schweizer gegen die Italiener im Gefecht um Rang 7 noch den Kürzeren gezogen.

Niggeler mit Schlüsselrolle gegen Italien

Eine Schlüsselrolle bei der nun gelungenen Revanche gegen Italien spielte Michele Niggeler. Der 25-jährige Tessiner konnte dabei auf sein Insider-Wissen zählen, da er aufgrund seines Ingenieur-Studiums in Mailand dort oft mit dem italienischen Nationalteam trainiert und daher die Gegner bestens kannte.

Niggeler brachte die Schweiz im zweiten Gefecht beim Stande von 0:0 gegen Einzel-Weltmeister Paolo Pizzo mit 2:1 in Führung. Doch auch die beiden anderen eingesetzten Schweizer agierten stabil. Benjamin Steffen erhöhte beispielsweise gegen Marco Fichera mit einer Plus-2-Bilanz auf 10:8 für die Schweiz. Im vorletzten Schweizer Einsatz baute Heinzer die Führung auf 12:9 aus. Der EM-Achte Niggeler brachte den Sieg dann gegen den vorwärts stürmenden Marco Fichera nach dramatischem Finish noch ins Trockene.

Das Schweizer Team mit dem WM-Zehnten Heinzer, dem Olympia-Vierten Steffen, Niggeler und Georg Kuhn hatte zum Auftakt des Tages Kolumbien (45:38) und Japan (45:33) in den Sechzehntel- beziehungsweise Achtelfinals bezwungen.

Die Asiaten galten für die Schweizer als besonders heikle Aufgabe. Im Einzel waren sowohl Heinzer (in den Achtelfinals) als auch der Olympia-Vierte Benjamin Steffen (in den Sechzehntelfinals) gegen Japaner ausgeschieden.

Noch kein Team-WM-Gold für die Schweiz

WM-Gold im Teamwettbewerb gab es bislang weder bei den Männern noch bei den Frauen. Die Schweizer Degen-Männer hatten an den letzten beiden Weltmeisterschaften (2014 und 2015 in Kasan und Moskau) jeweils Bronze geholt. Und Silber gab es bei den Männern bislang dreimal, letztmals 1982 in Rom.