Nach dem beeindruckenden Auftakt-Sieg gegen Samuel Giger verletzte sich Matthias Sempach im 2. Gang des Berner Kantonalfests in Affoltern im Emmental am rechten Knie. Er spürte Schmerzen und musste den Wettkampf aufgeben.

Am Montag nun haben sich bei einer MRI-Untersuchung verschiedene Verletzungen herausgestellt, wie Sempach auf seiner Homepage mitteilt. Ein Aussenband und das hintere Kreuzband sind gezerrt. Ausserdem macht ihm ein Muskelfaserriss am Ansatz des äusseren Wadenmuskels zu schaffen.

Für Sempach sind die Teilnahmen an den anstehenden Bergkranzfesten auf dem Weissenstein und am Brünig ausgeschlossen. Ob er Mitte August am Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Therwil BL mittun kann, ist offen. Sempach ist aber zuversichtlich, den Unspunnen-Schwinger in Interlaken am 27. August, den Saisonhöhepunkt, bestreiten zu können.