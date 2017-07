Wie gravierend die Verletzung des 31-jährigen Emmentalers ist und wie lange er ausfallen könnte, weiss man noch nicht. Die Behinderung durch die Schmerzen liessen aber ein Weiterschwingen nicht zu. Die Verletzung trat im Gang mit dem Bündner Curdin Orlik auf, der in diesem Jahr wegen eines temporären Wohnortswechsels bei den Berner Oberländern mittut.

Für Matthias Sempach, der 2013 in Burgdorf auf überragende Weise mit acht Siegen in acht Gängen Schwingerkönig wurde und ein Jahr später auch am Kilchberger Schwinget triumphierte, stünden in dieser Saison noch zwei wichtige Anlässe im Programm: der Brünig-Schwinget am 30. Juli und vor allem das Unspunnenfest in Interlaken am 27. August.

Sempach hatte das Berner Kantonalfest in Affoltern optimal begonnen. Im Spitzenduell des Anschwingens legte er nach kurzer Dauer den aufstrebenden Nordostschweizer Teenager Samuel Giger auf den Rücken. Giger gewann in dieser Saison schon drei Kranzfeste, so auch das Nordostschweizer Teilverbandsfest in Davos.