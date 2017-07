Nach Manuel Lüscher am Vortag holte die Schweiz an den Europameisterschaften in Baku am 24. Juli die zweite lederne Medaille. Die Solothurnerin Marina Bösiger zeigte bei tückischen Windverhältnissen mit dem Kleinkalibergewehr einen hervorragenden Liegend-Wettkampf. 613.5 Punkte hatte sie am Schluss auf dem Konto. Angesichts der Bedingungen ein sehr gutes Resultat – aber nicht gut genug für Edelmetall. Die Schwedin Maria Enquvist benötigte im letzten Schuss eine 10.2, um an Bösiger vorbeizuziehen. Und diese 10.2 schoss sie auch. Mit 613.6 sicherte sich Enquvist hinter Siegerin Jennifer McIntosh (GBR, 619.1) und Dariya Sharipova (UKR, 615.5) Bronze. Die beiden anderen Schweizerinnen landeten weiter hinten. Vanessa Hofstetter wurde mit 604.1 Punkten 26., Nina Christen klassierte sich mit 602.3 Zählern auf dem 31. Rang. In der Teamwertung siegte die Ukraine (1832.3) vor Deutschland (1824.9) und Österreich (1823.1). Die Schweiz belegte mit 1819.9 Punkten den 6. Rang.

Auch die Schweizer Männer blieben im Liegendmatch Gewehr 50m ohne Medaille. Am besten mit den schwierigen Windverhältnissen kam Jan Lochbihler zurecht. Der Solothurner belegte mit 613.3 Punkten den 14. Rang. Auf einen Finalplatz fehlten 2.7 Zähler. Den achten Platz sicherte sich der Österreicher Thomas Mathis, der im Final Europameisterschafts-Gold erst im Shoot-off verpasste. Er unterlag Yury Shcherbatsevich, der die Qualifikation mit phänomenalen 625.6 Punkten für sich entschieden hatte. Der Weissruse distanzierte die Konkurrenz um 8.3 Punkte und mehr. Simon Beyeler (34., 609.9) und Christoph Dürr (35., 609.6) mussten sich mit Plätzen im Mittelfeld zufrieden geben. In der Teamwertung klassierten sich die Schweizer mit 1832.8 Punkten auf dem 5. Rang. Auf Bronze fehlten über neun Punkte. Das Podest: Weissrussland (1847.7) vor Österreich (1842.6) und Frankreich (1842.2).

Wenig fehlte auch bei den Juniorinnen: Muriel Züger, die erfahrenste aus dem Schweizer Trio, kämpfte zwar im Liegendmatch Gewehr 50m wie alle anderen mit dem Wind, sie schlug sich dabei aber hervorragend. Die Schwyzerin totalisierte 605.4 Punkte und klassierte sich auf dem 7. Rang. Gold ging an die Tschechin Sara Karasova (612.2) vor der Deutschen Selina Zimmermann (610.2) und der Finnin Marianne Palo (608.9). Valentina Caluori aus Rhäzüns reihte sich mit 599.3 Punkten und Rang 21 im breiten Mittelfeld ein. Chiara Leone (Frick AG) zahlte Lehrgeld. Die junge Aargauerin fand sich mit den schwierigen Bedingungen nicht zurecht und belegte mit 577.9 Punkten den 44. Rang. Die Teamwertung schlossen die drei Schweizerinnen mit 1782.6 Punkten auf dem 9. Rang ab. Gold ging verdient an die Tschechinnen (1814.8) vor den Norwegerinnen (1809.7) und den deutschen Juniorinnen (1807.2).