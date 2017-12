Über 100 m Crawl schaffte Ugolkova als 14. den Sprung in die Top 16. Die gebürtige Russin hat noch Luft nach oben. Mit 53,86 Sekunden blieb sie um 33 Hundertstel über ihrem im April aufgestellten Schweizer Rekord. Diesen muss sie am Abend deutlich verbessern, um eine Chance auf den Einzug in den Final der besten acht zu haben.

Kurz nach ihrem ersten Einsatz qualifizierte sich die 28-jährige Ugolkova als 16. auch über 100 m Lagen für die nächste Runde. Mit 1:01,63 Minuten verpasste sie ihre nationale Bestmarke um 97 Hundertstel.

Die beste Schweizer Klassierung am Donnerstagmorgen schaffte Jacques Läuffer, der in den Vorläufen über 200 m Brust den 13. Platz belegte - in dieser Disziplin gibt es keine Halbfinals. Der 20-Jährige unterbot mit 2:07,34 Minuten die persönliche Bestzeit um 74 Hundertstel und erreichte den gleichen Rang wie der Brite Adam Peaty, 2016 Olympiasieger über 100 m Brust.

Der erst 15-jährige Antonio Djakovic überzeugte über 200 m Crawl (28.) mit der persönlichen Bestzeit von 1:46,57 Minuten. Auch Thierry Bollin schwamm über 100 m Rücken (23.) in 52,37 Sekunden so schnell wie noch nie.