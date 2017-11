In seiner ersten Saison als Profi ist der 27-jährige Zürcher Unterländer Marco Iten dem Aufstieg in den höchsten europäischen Circuit nahe gekommen. Die sechste und letzte Runde der sogenannten Tour School im katalanischen Tarragona absolvierte er mit ausgezeichneten 66 Schlägen. Da aber auch viele direkte Konkurrenten gute Runden ins Ziel brachten, konnte sich Iten nicht unter die besten 25 verbessern. Nur 25 Spieler bekamen die Tourkarte für die nächste Saison.

Marco Iten hatte im September sein vordringliches Saisonziel erreicht, als er den Aufstieg von der drittklassigen Pro Golf Tour in die Challenge Tour schaffte. In der Saison 2018 wird er mit vollem Startrecht in der Challenge Tour, dem zweithöchsten Circuit, starten können.

Nach Itens knappem Scheitern geht das jahrelange Leiden für das Schweizer Männergolf weiter. Letzter Aufsteiger in die Europa-PGA-Tour war der Genfer Julien Clément im Herbst 2002. Seit Cléments Abstieg Ende 2004 spielte kein Schweizer mehr in der obersten Liga.