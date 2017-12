An dem mit 1,2 Millionen Franken dotierten Turnier in Südafrika ist das Feld in den Finalrunden dicht gedrängt. Die Runde von 73 Schlägen (1 über Par) liess den 27-jährigen Iten recht weit zurückfallen.

Andererseits könnte Iten mit einem guten Ergebnis am Schlusstag unter die ersten 30 vorstossen, was für den seine erste Saison als Profi bestreitenden Zürcher Unterländer aus Niederglatt eine sehr bemerkenswerte Leistung wäre.