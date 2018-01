Wenn die ARD-Dopingredaktion mit Hajo Seppelt eine neue Enthüllung ankündigt, ist die Nervosität in der Sportwelt gross. Derart gross, dass sich selbst die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) genötigt sieht, Überstunden zu machen. Eine am arbeitsfreien Sonntag eiligst verschickte Medienmitteilung gibt das bestehende Problem mit den Kontrollflaschen der Dopingkontrollen – in Watte verpackt – zu.

Die Wada hätte genügend Zeit gehabt, über die elementaren Schwierigkeiten mit dem neuen Verschluss zu informieren. Das Dopinglabor in Köln gab seine Erkenntnisse, dass sich versiegelte Dopingproben öffnen lassen, bereits am 19. Januar an die oberste Anti-Doping-Behörde weiter. Noch früher hatte Köln die eigenen Beobachtungen an die Hersteller der Flaschen, den Toggenburger Familienbetrieb Berlinger (siehe Box), übermittelt. Erst als von dort keine Reaktion kam, wandte man sich an die Wada.