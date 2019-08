Eine Analyse des Grandprix von Ungarn hätte es werden sollen. In Wirklichkeit wurde das Video des ehemaligen deutsch-finnischen Formel-1-Fahrers Nico Rosberg ein Youtube-Hit. Denn seine Tochter Alaïa half kräftig mit.

Die Dreijährige unterbricht des Vaters ernsthaften Analysen mit einem feenhaften Zauberstab und den Worten: «Ich kann zaubern!»

Ihre Antwort auf die mehrmalige Bitte ihres Vaters, ihn ausreden zu lassen, ist klar und deutlich: «Nein, nein, nein!»

Und so passiert selbstverständlich, was Alaïa will: Sie verzaubert die ernsthafte Analyse in einen entzückenden Youtube-Hit.

Für alle Rennsportfans – das Video in voller Länge: