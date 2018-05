Neben Jeannine Gmelin sind beim Auftakt des Ruder-Weltcups in Belgrad acht weitere Schweizer Boote dabei. Nico Stahlberg tritt im Einer als Weltcup-Gesamtsieger an. Allerdings steht hinter dem 26-jährigen Thurgauer, der vor einem Jahr in Belgrad triumphierte, infolge von Hüftproblemen ein Fragezeichen.

Ohnehin ist die Situation bei den "schweren" Männern nicht ideal. Roman Röösli hätte in Serbien zusammen mit Barnabé Delarze im Doppelzweier antreten sollen, jedoch kehrten beim 23-jährigen Waadtländer vor einem Monat die Schmerzen im Rücken zurück. Delarze rudert zwar wieder, ein Einsatz in Belgrad macht aber keinen Sinn. Röösli hinterliess im Skiff im Training einen guten Eindruck, dennoch ist eine Prognose schwierig, da er letztmals an der WM 2013 in dieser Kategorie einen Wettkampf bestritten hat.

Augustin Maillefer, der vierte Mann im einstigen Doppelvierer, hat nach einer Operation im vergangenen August immer noch eine Platte in der Hand. Rudert er, führt das zu einer Entzündung. Ende Juni entscheiden die Ärzte, wie es weitergeht. Insofern sind internationale Einsätze in dieser Saison fraglich. "Die 'schweren' Männer sind noch nicht ausselektioniert", sagte Verbandsdirektor Christian Stofer. Sie würden nun erst einmal schauen, wie schnell die Einer seien. Es gebe verschiedene Varianten. Dies auch deshalb, weil Markus Kessler "physisch extrem Fortschritte gemacht hat".

Einiges zuzutrauen ist dem Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen mit Frédérique Rol und Patricia Merz. Letztere startete 2017 sehr erfolgreich im Leichtgewichts-Einer, feierte in dieser Kategorie beim Weltcup-Auftakt einen Sieg. Michael Schmid geht im Leichtgewichts-Skiff als Europameister an den Start.

Das Schweizer Team reiste am Mittwochvormittag in die serbische Hauptstadt. Den letzten Schliff holte es sich in einem zweiwöchigen Trainingslager im italienischen Varese. Im Februar waren die Schweizer in Portugal. Die weiteren Stationen im Weltcup sind Linz (22. bis 24. Juni) und Luzern (13. bis 15. Juli). Vom 2. bis 5. August stehen in Glasgow die Europameisterschaften im Programm. Den Höhepunkt der Saison bilden die Weltmeisterschaften im bulgarischen Plovdiv, die vom 9. bis 16. September über die Bühne gehen.