Die EM-Zweiten von 2018 setzten sich in den 1/16-Finals gegen das slowakische Duo Andrea Strbova/Natalia Dubovcova in drei Sätzen durch.

Nach dem Verlust des ersten Satzes (16:21) schafften Hüberli/Betschart mit dem gleichen Skore den Satzausgleich. Das finale Kurz-Set wurde trotz ständiger und zeitweise auch klarer Führung doch noch zur Zitterpartie für die Schweizerinnen. Sie führten 11:6 und 14:10, vergaben dann aber vier Matchbälle in Folge, ehe sie sich mit 16:14 doch noch durchsetzten.

In den Achtelfinals wartet wohl das brasilianische Top-Duo Ana Patricia/Rebecca auf Hüberli/Betschart. Die Weltnummern 3 aus Südamerika stehen in den 1/16-Finals erst später am Nachmittag im Einsatz.