Heidrich und Vergé-Dépré liessen sich an der Nordseeküste auch von den als Nummer 5 gesetzten Amerikanerinnen nicht stoppen und zogen am Samstagmorgen in 36 Minuten mit 21:17 und 21:16 in die Halbfinals ein. Dort treffen Heidrich und Vergé-Depré auf das brasilianische Duo Agatha/Duda, die Nummer 4 der Setzliste.

Das neu formierte Schweizer Duo landete damit den dritten Exploit innerhalb von 36 Stunden. In der Gruppenphase hatten die beiden das brasilianische Duo Larissa/Talita bezwungen und sich damit direkt für die Achtelfinals qualifiziert. Dort setzten sich die beiden Schweizerinnen in nur 34 Minuten gegen die deutschen Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst souverän mit 21:16 und 21:16 durch.

Den Frauen taten es im Tableau der Männer Nico Beeler und Marco Krattiger gleich. Die beiden Schweizer bezwangen in den Viertelfinals das brasilianische Duo Pedro Solberg/Guto, die Nummern 5 des Turniers, 16:21, 21:14, 15:11.

Erstmals überhaupt steht damit je ein Schweizer Duo beider Geschlechter an einem Event auf Stufe World Tour in den Halbfinals.