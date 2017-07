Das Duo verwies in Falsterbo den Lokalmatador Peder Fredricson mit All In und die Amerikanerin Chloe Reid auf Codarco auf die Ehrenplätze. Niklaus Rutschi ritt mit Clearwater als Zwölfter ebenfalls ins Preisgeld.

Ende April hatte Guerdat mit Hannah bereits den CSIO in Lummen in Belgien gewonnen.