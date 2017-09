Einzig der Triumph an einem Majorturnier fehlt in der Trophäensammlung des 39-jährigen Luke Donald. Daneben hat er sehr viel erreicht. Er stand viermal im europäischen Team des Ryder Cup und erlebte dabei lauter Siege gegen die US-Profis. Unter Donalds Einzel-Erfolgen auf der Europa-PGA-Tour ist jener vom Omega European Masters 2004.

Der in Hertfordshire geborene, als Member of the British Empire geadelte Spieler war ab Mai 2011 in vier Abschnitten die Nummer 1 der Weltrangliste. Mit der Gesamtdauer von 56 Wochen nimmt er in der Allzeit-Bestenliste der Weltranglisten-Ersten die 6. Stelle ein. Nur die überragenden Tiger Woods und Greg Norman sowie Nick Faldo, Rory McIlroy und der 2011 verstorbene Severiano Ballesteros standen länger an der Spitze.

Das Omega European Masters in Crans-Montana dauert vom 7. bis zum 10. September.