Angeführt von den beiden Superstars Kevin Durant und Stephen Curry bezwangen die Golden State Warriors die Cleveland Cavaliers letztlich ungefährdet. Durant war mit 38 Punkten bester Skorer der Partie. Curry steuerte 28 Zähler und 10 Assists zu Golden States Heimsieg bei.

Das mit Spannung erwartete erste Finalspiel hielt besonders im ersten Viertel, was man sich von der Affiche versprochen hatte. Die Cavaliers, bei denen erwartungsgemäss Superstar LeBron James mit 28 Punkten der erfolgreichste Punktesammler war, hielten am Anfang noch gut mit Golden State mit.

Überforderte Defensvie

Zu Beginn des zweiten Viertels zog das Heimteam aus Oakland jedoch mit einer Serie von 10:0 Punkten erstmals davon. Diese Führung bauten die Warriors kontinuierlich aus. "Wir haben heute einfach zu viele Fehler gemacht", sagte Celvelands Superstar LeBron James nach der klaren Start-Niederlage. "Wir wissen, dass wir viel besser spielen können." Besonders die Defensive des Titelverteidigers vermochte bei der Reprise des letztjährigen Finals noch nicht zu überzeugen. Immer wieder verschafften sich Curry und Durant gegenseitig den nötigen Platz, um einfache Punkte zu sammeln.

Doch auch bei den Golden State Warriors war nach dem Sieg Verbesserungspotential auszumachen. "Ich denke wir waren zu Beginn des Spiels einfach noch zu nervös und verpassten einige einfache Punkte", meinte Matchwinner Kevin Durant in einer ersten kurzen Analyse. "Ich glaube im zweiten Viertel waren wir dann bereit."

Die Warriors gehen durch den Heimsieg in der "Best-of-Seven"-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Finalspiel findet in der Nacht auf Montag wiederum in Oakland statt. Danach wechselt die Spielstätte nach Cleveland.