Die Golden State Warriors besiegten die San Antonio Spurs 120:108. Kevin Durant war mit 33 Punkten und 10 Rebounds der erfolgreichste Skorer beim Auswärtssieg seines Teams. Golden State ist damit auch nach dem elften Playoff-Spiel ungeschlagen. Die Kalifornier brauchen nur noch einen Sieg, um zum dritten Mal in Folge den NBA-Playoff-Final zu erreichen. Dort dürfte es zu einer Neuauflage des letztjährigen Finals gegen die Cleveland Cavaliers kommen. Das Team von LeBron James ist in den Playoffs ebenfalls noch ungeschlagen und führt in der Serie gegen die Boston Celtics 2:0.

Die nächste Partie der Golden State Warriors findet in der Nacht auf Dienstag erneut in San Antonio statt.