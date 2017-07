Gmelin hatte bereits beim Weltcup-Auftakt in Belgrad triumphiert. Es war der erste Sieg einer Schweizerin im Einer überhaupt auf dieser Stufe.

Danach musste die 27-jährige Ustermerin wegen einer Rippenverletzung pausieren, weshalb sie an den Europameisterschaften in Racice und am Weltcup in Poznan fehlte. Nun meldete sie sich eindrücklich zurück.

Stahlberg Vierter, aber Gesamtsieger

Bei den Männern verpasste Nico Stahlberg als Vierter das Podest um sieben Hundertstelsekunden. Dennoch hatte der 25-jährige Thurgauer auch Grund zur Freude, gewann er doch damit die Gesamtwertung im Weltcup. Der Sieg ging an den Neuseeländer Robert Manson.