Die vierfache Ironman-Weltmeisterin, die sich seit Anfang Juni in St. Moritz auf die Fortsetzung ihrer Titelserie auf Hawaii vorbereitet, benötigte beim Start-Ziel-Sieg für die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen 8:52:20 Stunden. Damit verpasste die 32-jährige Solothurnerin den Streckenrekord zwar um gut zehn Minuten, sie senkte aber die Bestzeit für das Radfahren auf dem neuen Kurs auf 4:35:35 Stunden.

Ryf, die nur elf Männern den Vortritt lassen musste, verwies die einheimische Bianca Steurer mit einem Vorsprung von 26:35 Minuten auf Rang 2. "Es war ein harter Tag", sagte die Schweizerin. "Mein Körper war heute nicht in perfekter Form. Ich habe es wirklich genossen, die Menge war unglaublich. Meine Energie am Ende war aber nicht mehr sehr hoch."

In den nächsten Wochen wird Ryf das Training in St. Moritz fortsetzen. Für den 25. Juli ist der Start am Langdistanz-Triathlon hinauf zur Alpe d’Huez geplant. In den französischen Alpen sind 2,2 km Schwimmen, 118 km Radfahren und 20 km Laufen zu absolvieren. Bevor Ryf Mitte Oktober auf Hawaii ihren Ironman-Weltmeistertitel verteidigen möchte, strebt sie Anfang September den fünften Erfolg an der Ironman 70.3 WM in Nizza an.