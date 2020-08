Dustin Johnson vor der Schlussrunde voraus

Der 36-Jährige aus South Carolina hat in seine Karriere 20 Turniere auf dem amerikanischen Circuit gewonnen, jedoch bisher nur ein Majorturnier, das US Open 2016. In San Francisco setzte er sich dank ausgezeichneten 65 Schlägen im dritten Umgang an die Spitze.

Weiterhin in einer sehr günstigen Position ist der amerikanische Topfavorit Brooks Koepka, der die US PGA Championship als erster Golfer seit fast hundert Jahren dreimal in Serie gewinnen könnte. Koepka liegt nur zwei Schläge hinter Johnson.

Tiger Woods büsste in der dritten Runde weitere Schläge ein. Wie beispielsweise auch der nordirische Superstar Rory McIlroy kommt er für den Sieg nicht mehr in Frage.