Die Organisatoren aus Basel melden grünes Licht aus Lausanne vom Weltverband der Reiter (FEI). Das angestammte Datum des CSI Zürich, der Ende Januar 2018 seine Dernière geben wird, übernimmt Amsterdam. Das Fünfsterne-Turnier in Basel findet in der Regel bereits am zweiten Januar-Wochenende statt.

Der Weltcup ist die bedeutendste Serie der Springreiter im Winterhalbjahr.