Deutschland startet mit Sieg in EM

Der Aussenseiter hielt lange Zeit gut mit - in der 46. Minute lagen die Deutschen bloss mit drei Toren (22:19) vorne. Dann zog die DHB-Auswahl mit sieben Treffern in Folge auf 29:19 (52.) davon. Kai Häfner und Jannik Kohlbacher steuerten je fünf Tore zum Sieg bei. Goalie Andreas Wolff überzeugte mit zwölf Paraden. Für die Niederländer war es die erste Partie an einer EM-Endrunde.