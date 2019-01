Posieren im Rennanzug im Gärtchen des Elternhauses? Kein Problem, findet Beda Klee. Er ist innert Sekunden umgezogen, stapft mit den Langlaufschuhen durch den Schnee im Garten in Wattwil; dort, wo er als Kleinkind herumtollte, gleich neben der Thur. Tatsächlich, der 22-Jährige geht es locker an. Vielleicht helfen ja die jüngsten Erfolge, locker zu bleiben. Oder ist’s umgekehrt? Hat ihn seine Lockerheit zu den Erfolgen getragen?

Mitte Dezember in Davos holte Klee als 27. seine ersten Weltcuppunkte – und stiess damit eine Türe auf, die nur einen kleinen Spalt weit offen gestanden war. «Ohne jene Punkte wäre ich wohl an der Tour de Ski nicht gestartet», sagt er. Und dort gelang es ihm definitiv, die Langlaufschweiz zu überraschen. Dreimal lief er in die Punkte, wurde im Massenstartrennen über 15 km von Oberstdorf Elfter. Damit dürfte die nächste Türe aufgehen. «Ein Einsatz an der WM im Februar ist wohl gesetzt», sagt Klee und lehnt sich damit kaum zu weit aus dem Fenster.

Ein Spätzünder

Vor jenem Rennen in Davos sei ihm die Wichtigkeit des Wettkampfs bewusst gewesen, sagt Klee. «Deshalb sagte ich mir: Ich bin jung, ich darf riskieren.» Die Rechnung ging knapp auf: Hätte Klee nur elf Sekunden länger gebraucht, er hätte sich jene Punkte nicht geholt, die seine Saison in Schwung brachten. Plötzlich war da das Selbstbewusstsein, den Besten folgen zu können. Und das, obwohl er im Sommer kein gutes Gefühl gehabt hatte. «Meine Leistungstests waren durchzogen.» Dass der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg schmal ist, weiss Klee. «Bis ich 16 Jahre alt war, hatte ich kein Rennen gewonnen. Eigentlich war ich nie richtig gut», sagt er und schmunzelt.

Dass er es dennoch zum Profi-Langläufer gebracht hat, hat auch mit Zufällen zu tun. Langlauf probierte Klee als Kind nur aus, weil er einen Schulfreund ins Training begleitete. Er liebte eher den Fussball. Mit 15 Jahren stand er vor der Frage, ob er ins Sportgymnasium nach Davos wechseln will. Er hatte wenig Lust, die Kanti Wattwil zu verlassen – meldete sich in Davos aber dennoch an, weil wiederum ein Schulfreund diesen Schritt machen wollte. Zunächst gab es eine Absage: Die Plätze waren besetzt. Nur, weil ein Alpinfahrer seine Leistungen in der Schule nicht brachte, rückte Klee nach. Sein Schulfreund ironischerweise schaffte den Schritt nicht. Längst ist der Toggenburger Davoser geworden, wo er in einer WG lebt.

Wohin der Weg Klees führen wird? Ist ihm eine grössere Rolle beschieden als all den Läufern wie Roman Furger, Curdin Perl oder Toni Livers, die stets im Schatten Dario Colognas stehen und standen? In Oberstdorf hat B-Kader-Läufer Klee den Schweizer Dominator schon einmal hinter sich gelassen. Gedanken über solche Vergleiche macht sich Klee nicht. Dass er auf die Profi-Karriere brennt, ist ihm aber anzuhören. Ein Studium könne warten.