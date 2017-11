Capela liess sich während seiner 32 Minuten Einsatzzeit in Indianapolis 20 Punkte und 17 Rebounds notieren, womit der 23-jährige Genfer im 14. Saisonspiel zum achten Double-Double kam. Betreffend die Anzahl Punkte wies er in dieser noch jungen Spielzeit erst einmal, bei der zweiten Partie in Sacramento, einen noch besseren Wert auf (22).

Die Houston Rockets lagen zu keinem Zeitpunkt der Partie im Hintertreffen. Der sechste Sieg de suite und der elfte insgesamt war für den neuen Leader der Western Conference, für den James Harden 26 Zähler realisierte, nie gefährdet.