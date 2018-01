Länger hatte kein Team aus einer der vier grossen Ligen (NFL, NBA, MLB, NHL) auf eine Playoff-Teilnahme warten müssen. Nun setzten die Bills dem Warten ein Ende. Sie siegten am letzten Spieltag der Regular Season bei den Miami Dolphins 22:16 und profitierten von der 27:31-Niederlage der Baltimore Ravens im Heimspiel gegen die Cincinnati Bengals. In der Kabine verfolgte die Mannschaft aus Buffalo im Fernsehen die letzten Minuten der Partie in Baltimore, ehe sie auch ihren eigenen Sieg feiern konnten.

In der American Football Conference sicherte sich Titelverteidiger New England Patriots mit einem 26:6 gegen die New York Jets das Playoff-Heimrecht und ein Freilos für die erste Runde.

Cleveland Browns mit 0:16-Bilanz

Derweil endete für die Cleveland Browns die NFL-Saison 2017 nach nur einem Sieg im Vorjahr diesmal sogar ohne einen einzigen Erfolg in 16 Partien. Eine Saison ohne Sieg hatten davor nur die Detroit Lions 2008 abgeliefert.