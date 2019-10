Das Team von Coach Aleksandar Stevic, das erstmals in seiner Vereinsgeschichte in Serbien antrat, hatte das Geschehen über weite Strecken im Griff. Nur einmal, beim Stand von 15:11 kurz nach der Pause, hatte Pancevo die benötigte Viertore-Führung. In der Schlussminute hätten die Serben wegen der Auswärtstore-Regel noch drei Treffer gebraucht, das 28:25 fiel aber erst eine Sekunde vor Schluss.

Die Auslosung für die 3. Runde der dritthöchsten Stufe im Europacup der Männer erfolgt am Dienstag.