Eggenberger, 68 Schläge. Das kann den Schweizer Golffans etwas in Erinnerung rufen. Vor vier Jahren, damals noch als Student und Amateur spielend, erzielte Eggenberger mit dem 3. Platz das bis dorthin beste Ergebnis eines Schweizer Golfers in der mittlerweile 13-jährigen Geschichte des Schweizer Challenge-Tour-Turniers. Auf dem Weg zu dem tollen Resultate spielte er an jedem Tag eine Runde von 68 Schlägen. Jetzt scheint er anzuknüpfen.

Joel Girrbach, der erste und bisher einzige Schweizer Titelverteidiger an der Swiss Challenge, war mit seiner Leistung in der Auftaktrunde unzufrieden. Dennoch ist für den Thurgauer nach dem Par-Ergebnis von 71 Schlägen nichts verloren.

Schon mit 24 Jahren gibt sich Joel Girrbach mit Halbheiten nicht zufrieden. Er geht seinen Weg, der ihn an die Honigtöpfe der grossen europäischen Tour führen soll, mit aller Konsequenz. Er ist auch selbstkritisch genug, wenn es darum geht, eigene schwächere Leistungen wie am Donnerstag zu bewerten. Er wird an den weiteren drei Tagen auf Golf Sempach alles für eine Klassierung bringen, die ihm auf der Challenge Tour etwas nützt. "Man muss in die ersten zehn kommen, nur so kommt man vorwärts", sagt er.

Wenn er die Finalrunden erreicht, egalisiert Joel Girrbach einen kleinen Schweizer Turnierrekord. Der Genfer Nicolas Sulzer ab 2006 und Girrbach Thurgauer Kumpel Benjamin Rusch ab 2012 schafften in fünf aufeinanderfolgenden Starts immer den Cut. Ruschs Serie läuft noch, aber er zieht in dieser Woche die Teilnahme am Pro-Golf-Tour-Turnier in St. Pölten vor, um seinen regulären Aufstieg in die Challenge Tour nicht zu gefährden. Girrbach könnte es heute ebenfalls auf fünf überstandene Cuts de suite bringen.