In der letzten Runde der Hauptrundengruppe II siegte Portugal gegen Ungarn. Nur die Ungarn hätten - mit einem Sieg - den Slowenen den Platz in den Halbfinals noch streitig machen können. Die Slowenen haben bislang erst eine Partie - just gegen Ungarn - verloren. In der ersten Gruppenphase hatten sie gegen die Schweiz deutlich gewonnen.

Wer gegen wen die Halbfinals bestreitet, ist noch offen.