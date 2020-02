"Wir werden erst in rund zwei Wochen wieder einen aktuellen Zwischenstand vermelden können", sagte Atlantas Headcoach Llyod Pierce.

Clint Capela hatte am 29. Januar letztmals in der NBA gespielt, damals noch für die Houston Rockets bei einer 112:115-Niederlage gegen Portland. Am 5. Februar wechselte er im Zuge eines Tausches zu Atlanta, dem aktuellen Vorletzten der Eastern Conference.