Anlässe mit mehr als 1000 Personen ab Oktober wieder möglich

Voraussetzung für die Durchführung grösserer Anlässe ist das Einhalten strenger Sicherheits- und Hygienevorschriften. Zudem gilt eine Bewilligungspflicht durch den jeweiligen Kanton. Dies gab der Bundesrat nach seiner Sitzung am Mittwoch bekannt.

Die neue Direktive bedeutet, dass die aktuell geltende 1000er-Regel um einen Monat bis Ende September verlängert wird. Die Lage sei unter Kontrolle, bleibe aber angespannt, betonte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Ab Oktober müssen alle Veranstalter von Grossanlässen schweizweit einheitliche Anforderungen erfüllen. Beim Bewilligungsverfahren müssen die jeweiligen Kantone auch ihre epidemiologische Lage und die Kapazitäten für das Contact Tracing berücksichtigen. Die Kantone sind zudem für die Kontrollen zuständig.

Die Bewilligungsanforderungen wird der Bund bis zum 2. September mit den Kantonen und den zuständigen Departementen ausarbeiten. Ziel sei es, Grossanlässe wieder zu ermöglichen, ohne dass die Corona-Zahlen deswegen in die Höhe schnellen. Gleichzeitig trage man den gesellschaftlichen Bedürfnissen, etwa nach einem vielfältigen Kulturleben und Sportangebot, sowie den wirtschaftlichen Interessen Rechnung, so der Bund.

Insbesondere für die Schweizer Profiklubs im Fussball und Eishockey bedeutet die Lockerung eine wichtige finanzielle Entlastung in der angespannten Situation. Verschiedene Klub- und Verbandsvertreter hatten in den letzten Tagen darauf hingewiesen, dass eine Ausweitung der Einschränkung auf 1000 Zuschauer bis März 2021 viele Klubs vor existenzielle Probleme stellen würde. Denis Vaucher, der Direktor der National und Swiss League, hatte für diesen Fall eine Absage der Eishockey-Meisterschaft in Erwägung gezogen.

Die Lockerung ab Oktober könnte bedeuten, dass im Eishockey der Mitte September geplante Saisonstart um zwei Wochen nach hinten verschoben wird, damit von Beginn weg vor mehr Zuschauern gespielt werden kann. In der Super League beginnt die neue Spielzeit am 12. September noch mit maximal 1000 Leuten in den Stadien, also so, wie sie Anfang August aufgehört hat. Bis zum Monatsende stehen drei Runden auf dem Programm. Die Rad-WM in Aigle und Martigny vom 20. bis 27. September steht hingegen vor der Absage.