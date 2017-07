Der Waliser Mark Mouland und der Schotte Andrew Oldcorn, in früheren Jahrzehnten mehrfache Sieger auf der grossen Europa-Tour, bewältigten den Par-70-Kurs in Bad Ragaz zum Auftakt mit je 63 Schlägen. Sie führen schlaggleich mit dem Amerikaner Clark Dennis, der im europäischen Golfsport so gut wie unbekannt ist.

Bossert fand die Ursachen für die für seine Verhältnisse mässige Runde sofort. "Das Putting war heute wirklich schlecht", sagte er. "Ein paarmal las ich die Linie falsch, ein paarmal stimmte die Geschwindigkeit nicht." Der 53-jährige Zürcher hat aber schon bewiesen, dass er in Bad Ragaz nach einem schwächeren Auftakt aufdrehen kann. 2015 blieb er während zwei Runden hinter den eigenen Erwartungen, bevor ihm mit 61 Schlägen am Schlusstag ein Exploit gelang. Die fabelhafte Leistung bedeutete die Egalisierung des Platzrekords und beförderte "Bossy" weit nach vorne auf den 8. Platz. "Es gehört zu meiner Geschichte an diesem Turnier, dass ich immer eine Runde nicht gut spiele. Diese Runde ist für dieses Jahr vorbei. So werde ich auch diesmal kämpfen."

André Bossert wurde Zeuge, wie in seiner Gruppe Magnus P. Atlevi am 17. Loch mit einem Schlag einlochte. Der 51-jährige Südschwede benötigte für das Hole-in-one, für den perfekten Schlag an dem 170 Meter langen Loch ein Eisen 8.

Bei seinem allerersten Start in Bad Ragaz hat sich der 63-jährige Simbabwer Gentleman Mark McNulty mit einem 64er-Umgang in eine vorzüglich Position gespielt. Seine Runde mit je drei Birdies auf den ersten und den zweiten neun Löchern war makellos. Mit 16 Siegen auf der grossen Europa-Tour zwischen 1979 und 2001 gehört McNulty zu den markantesten Figuren, die jemals in Bad Ragaz gespielt haben.