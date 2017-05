Nachdem er in den ersten drei Jahren auf der europäischen Seniorentour schon 14 Mal unter die ersten zehn vorgedrungen war und einen Turniersieg errungen hatte, zeigte der 53-jährige, in Südafrika aufgewachsene Bossert seine Spielstärke auch in den USA, im Golfclub von Donald Trump in Washington.

Auf Sieger Bernhard Langer - der zweifache US-Masters-Sieger aus Deutschland stellte mit seinem neunten Majortitel bei den Senioren einen Rekord auf - büsste Bossert über vier Runden 20 Schläge ein, andererseits klassierte er sich vor zahlreichen namhaften Spielern, so vor früheren Majorturnier-Gewinnern wie Ian Woosnam, Sandy Lyle, Tom Watson, Corey Pavin, Todd Hamilton, José Maria Olazabal, Mark Brooks, Tom Kite und Hale Irwin.