Die 19-jährige Valenzuela, Nummer 3 in der Weltrangliste der Amateurinnen, benötigte für den zweiten Umgang auf dem Par-72-Kurs in Epalinges hoch über Lausanne 67 Schläge, was ex-aequo die bislang beste Runde des Turniers bedeutete. Valenzuela teilt die Führung mit der in den Niederlanden eingebürgerten Chinesin Zhen Bontan.

Unter den Besten im 144-köpfigen Feld hält sich auch die 20-jährige Lausannerin Morgane Métraux. Ihr Rückstand auf die Spitze beträgt vor den letzten zwei Runden nur vier Schläge.