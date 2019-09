Steingruber zeigte an den nationalen Titelkämpfen einen fast tadellosen Wettkampf und turnte phasenweise so, als wäre sie nie weg gewesen. Zum Auftakt am Schwebebalken kam sie ohne Unsicherheiten durch das Programm, am Boden zeigte sie den gestreckten Doppelsalto rückwärts, bei dem sie sich am 7. Juli 2018 in Saint-Etienne die schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Am Sprung gelang Steingruber der Tschussowitina zwar noch nicht perfekt, aber sehr solid. Auch am Stufenbarren liess sie sich nichts zuschulden kommen, ehe ihr bei der Landung mit einem Sturz doch noch ein Malheur unterlief. Trotzdem siegte die fünffache Europameisterin mit 53,166 Punkten und mehr als drei Punkten Vorsprung vor Stefanie Siegenthaler und Nina Ferrazzini.

Pech bekundete Titelverteidigerin Ilaria Käslin. Die Tessinerin stürzte am Boden und gab den Wettkampf nach zwei von vier Geräten wegen Unwohlsein auf.

Hegi gewinnt hochklassigen Wettkampf

Bei den Männern gewann Oliver Hegi die hochklassigen Meisterschaften und damit auch den zweiten wichtigen nationalen Wettkampf nach demjenigen am Eidgenössischen Turnfest in Aarau Mitte Juni. Er und Pablo Brägger lieferten sich ein packendes Duell, bei dem die letzte Übung am Barren die Entscheidung bringen musste.

