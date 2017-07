In diesem Jahr gewann sie an der Duathlon-Europameisterschaft der U18 und strebt am Wochenende an der U20-EM der Leichtathleten die nächste internationale Medaille an. Delia Sclabas ist das grösste Versprechen im Schweizer Laufsport der letzten zehn Jahre.

Wo so viel Talent auf einmal zusammenkommt, da ist Neid nicht fern. Bereits vor vier Jahren wussten es allerlei Beobachter und Experten besser. Delia werde aufs Gröbste verheizt. Sie leide unter dem übertriebenen Ehrgeiz ihrer Eltern, die sie viel zu sehr pushten. Die Kritik kam zumeist aus dem Schutz der Anonymität, ohne Detailkenntnis über den familiären Hintergrund, den Alltag und das Trainingsprogramm des Lauftalents. Und überhaupt, wer wie die Sclabas ihre Tochter Delia vom Rand der Tartanbahn «Kröte» rufe, der könne ja nur herzlos sein.

Der aussergewöhnliche Kosename von Delia ist bestes Beispiel dafür, wie manches aus der Familie interpretiert und falsch gedeutet wird. Als Delia nach der zu frühen Geburt als Kleinste der Drillinge im Brutkasten lag und um ihr Leben kämpfte, man beim dick eingewickelten Säugling nur das feine Näschen hervorgucken sah, bemerkte Mutter Barbara zu ihrem Mann, sie sehe irgendwie aus wie ein kleines Chrötli.

Der Kosename war geboren, er blieb und hat seither eine ganz spezielle Bedeutung. Delia ist bis heute stolz darauf. Ihr Etui in der Schule schrieb sie mit «Chröte» und nicht mit ihrem Namen an.

Die Sclabas sind keine 08/15-Familie. Mit den Drillingen Delia, Ilenia und Silia sowie insgesamt fünf Kindern ist dies auch gar nicht möglich. Zumal die Kinder mit aussergewöhnlichem Talent gesegnet sind. Den Eltern war immer wichtig, dass der Nachwuchs nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern sowohl im Sport wie auch in anderen Lebenssituationen eine vielfältige Tätigkeit ausübt.

So spielen alle Sclabas-Kinder ein Instrument, Delia Klavier und ihre musisch begabte Schwester Silia etwa speziell gut Oboe. Delia besucht trotz ihres Ausnahmekönnens am Gymnasium Neufeld in Bern nicht etwa die Sportschule, sondern eine Regelklasse. Und sie zeigt auch schulisch überdurchschnittlich gute Leistungen.

Die Rolle der Eltern

Die Eltern verfolgen den Weg ihrer Kinder im Sport aus nächster Nähe und mit viel Engagement. Einige Kritiker verwechseln dabei Präsenz mit Dominanz. Mit Delias Klubtrainern, dem 72-jährigen Aargauer Peter Mathys und dem 69-jährigen Berner Martin Hauert, pflegen sie seit Jahren einen intensiven Austausch. Mit den Verantwortlichen des Leichtathletik- und Triathlon-Verbandes ist es auch schon zu kontroversen Diskussionen gekommen. Aber nicht, weil die Eltern sie verheizen oder den eigenen Ehrgeiz befriedigen wollen, sondern weil sie Delia schützen möchten.