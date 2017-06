Rafael Nadal hat zum zehnten Mal das French Open gewonnen. Der 31-jährige Spanier setzte sich im Final gegen den nicht ganz frischen Stan Wawrinka nach 2:05 Stunden und einer überragenden Leistung 6:2, 6:3, 6:1 durch.

Für Nadal ist es der 15. Grand-Slam-Titel und der erste seit seinem letzten Triumph in Paris vor drei Jahren. Er steigt damit zur alleinigen Nummer 2 hinter Roger Federer (18) auf. Pete Sampras holte 14 Titel, Novak Djokovic und Roy Emerson folgen mit 12. Am French Open gewann Nadal alle seine zehn Endspiele, zum dritten Mal nach 2008 und 2010 eilte er ohne Satzverlust im gesamten Turnier zum Titel.

Wawrinka seinerseits verlor zum ersten Mal einen Grand-Slam-Final, nachdem er 2014 am Australian Open, 2015 am French Open und 2016 am US Open als Aussenseiter triumphiert hatte. Der 32-jährige Lausanner bleibt damit in der Weltrangliste die Nummer 3. Nadal rückt auf Kosten von Novak Djokovic auf Platz 2 vor. (sda)

