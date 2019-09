Es war bezeichnend, dass Fabian Schär den einzigen Schweizer Treffer gegen Irland erzielte. Ein Verteidiger, kein Schweizer Offensivspieler, und dies nicht einmal nach einer Standardsituation. Gegen Gibraltar, die Nummer 198 der Fifa-Welt und mit 0 Punkten und 0:12 Toren hoffnungslos am Tabellenende der EM-Qualifikationsgruppe D, müssen in Sitten am Sonntag die Stürmer bedeutend mehr als ein paar laue Angriffsversuche liefern.

Da Xherdan Shaqiri und Haris Seferovic fehlen, Albian Ajeti noch viele Lehrmonate vor sich hat und Admir Mehmedi oder Mario Gavranovic nicht gerade die Torschützen vom Dienst sind, trifft diese Erwartungshaltung insbesondere auf ihn zu: Breel Embolo.

Langsam ein Dauerzustand

Es entwickelt sich langsam zum leidigen Dauerzustand, dass Embolo im Nationalteam nicht auf Touren kommt. Zu diesem wenig schmeichelnden Befund lieferte der Basler gegen die Iren die nächsten Argumente. Statt Kraft seiner Schnelligkeit und Wucht allein aufs irische Tor zu stürmen, suchte Embolo den Pass auf Seferovic und der Angriff versandete.

Statt eines satten, präzisen Schusses aus kurzer Distanz und der möglichen Führung, verlor er mit seinem Schuhwerk den Halt und fiel hin. Embolo bewertet seine Aktionen so: