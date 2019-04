Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit. Der Ballsport in der Halle macht auf Dornröschen. Er befindet sich im Tiefschlaf. Die Sportübertragungen im Fernsehen kommen gut ohne ihn aus. Denn Handball, Unihockey, Volleyball und Basketball haben kaum etwas zu bieten, was den TV- Konsumenten von den Sitzen reisst.

Zehn Jahre später. Dornröschen ist erwacht. Wachgeküsst. Wer am Samstag SRF einschaltet, sieht die Unihockey-Playoffs live. Im Westschweizer Fernsehen RTS läuft die Volleyball-Entscheidung, im Tessiner Fernsehen RSI verfolgt man Basketball und auf MySports im UPC-Universum steht ein Livespiel aus der Handball-Meisterschaft an. Noch nie fanden diese Hallensportarten derart prominent im Fernsehen statt wie heute. Und Roland Mägerle, Leiter Sport bei SRF, sagt: «Wir sind sehr zufrieden, wie sich das Zuschauerinteresse an diesen Sportarten entwickelt.»

Das Interesse der SRG an den Teamsportarten beschränkt sich nicht auf die Trenddisziplin Unihockey. Mägerle sagt, dass man das Sportprogramm markant ausgebaut habe. «Wir haben unser Angebot an Live-Übertragungen von Sportarten ausserhalb der Top 5 in den letzten fünf Jahren rund vervierfacht.» Den Hallensportarten in die Hände gespielt hat das vor drei Jahren von SRF lancierte Angebot mit Live-Sportwochenenden im Winter. Da passen Meisterschaftsspiele gut in den Programmablauf.

Mit Nachdruck auf Livebilder setzt man im Handball. Dort können alle Männer- und Frauen-Spiele der höchsten Liga auf handball.ch verfolgt werden. Die Sportart ist auch Beispiel dafür, wie vielseitig die Plattform Fernsehen geworden ist. MySports zeigt während der Saison zumeist am Donnerstagabend 25 NLA-Spiele live, SRF hat die beiden Cupfinals als Stream übertragen und bringt seit vier Jahren die Pflichtspiele der Nationalmannschaft in der Schweiz live. Zudem gibt es im Juni erstmals eine Direktübertragung von Frauen-Länderspielen, wenn die Schweiz im WM-Playoff auf Dänemark trifft. TV 24 hat sich derweil die Rechte an den Auswärtspartien der Männer-Nati gesichert.

In der Deutschschweiz wenig verbreitet ist Basketball. Trotzdem zeigt sich auch Verbandspräsident Giancarlo Sergi mit der Entwicklung beim TV-Auftritt zufrieden. Die SRG produziere zehn Playoff-Spiele live. Dazu kann man den Schweizer Cupfinal live bei RTS im TV und bei SRF als Livestream sehen. Auch MySports überträgt im Rahmen der Kooperation mit Swiss Basketball 22 Partien direkt.

Ohne den gemeinsamen Sponsor Mobiliar wäre die TV-Präsenz in diesem Ausmass nicht möglich. Roland Mägerle sagt: «Grundlage ist die Vereinbarung der SRG mit den vier Verbänden. Die Mobiliar ist ebenfalls Vertragspartner und beteiligt sich mit einem substanziellen Beitrag. Unser Engagement wäre ansonsten nicht in diesem Masse machbar gewesen.»

Für die Mobiliar war es Neuland, als sie 2007 als Hauptsponsor bei der aufstrebenden Teamsportart Unihockey einstieg. Daraus entstand die Idee, ab 2013 das gemeinsame Projekt «Indoor Sports» der vier Ballsportarten als Genossenschaft unter einem Dach zu lancieren. Vor einem Jahr stiess auch die Krankenkasse Concordia dazu.

Basketball-Verbandspräsident Giancarlo Sergi sagt: «Das Engagement hat diesen vier Verbänden stark geholfen. Und ich meine damit nicht nur die finanzielle Unterstützung. Die Mobiliar brachte Professionalität in unsere Organisationen». Sein Unihockey-Gegenstück Bareiss bilanziert: «Die Idee der gemeinsamen Plattform hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Zusammenarbeit mit der Mobiliar hat dazu geführt, dass man die Verbände heute als professioneller wahrnimmt.» Und für Werner Augsburger, Verbandsdirektor im Volleyball, hat gerade das Mobiliar-Projekt des Topskorers «Vorbildcharakter, wie ein gemeinsamer Auftritt in vier Sportarten identisch umgesetzt werden kann».

96 Prozent machen mit

Der Fördergedanke ist ein wichtiger Faktor für den Sponsor. «Wir wollten gemeinsam Geschichten entwickeln», sagt Benjamin Echaud, Leiter Sponsoring & Events bei der Mobiliar. Der Austausch unter den Verbänden sei viel intensiver geworden. Die erlangte Verbundenheit misst sich auch daran, dass 96 Prozent aller Mobiliar-Generalagenturen lokale Partnerschaften in einer der vier Sportarten abgeschlossen haben. Wie viel sich die Mobiliar das Engagement kosten lässt, wird nicht offiziell kommuniziert. Verbürgt ist einzig die Zahl von 400 000 Franken, welche durch das Topskorer-Projekt jährlich in den Nachwuchs der vier Sportarten fliesst.

Echaud sagt, dass das öffentliche Interesse an den vier Sportarten in diesen fünf Jahren spürbar gestiegen sei.Viel haben die Verbände insbesondere in die Präsentation ihrer Events investiert. Dazu gehört auch der Mut, mit ihren Spielen in die grossen Hallen zu gehen. Unihockey organisiert den Superfinal im Klotener Eishockeystadion. Die Basketball-Cupfinals fanden in der neuen Bieler Eishalle statt. Die Handball-Nationalmannschaft spielte im Hallenstadion gegen Deutschland. Nicht ohne Wirkung: Der Zuschauerschnitt bei Länderspielen in der Schweiz hat sich gemäss Verbandsdirektor Jürgen Krucker in den letzten fünf Jahren verdoppelt.

Zwei weitere Dinge fallen auf: Die vier Hallensportarten können die Anzahl Spielerinnen und Spieler ausbauen oder konsolidieren. In Zeiten zunehmender Individualisierungs-Tendenzen in der Gesellschaft ist dies für strukturierte Teamsportverbände bereits ein Erfolg. Auch sportlich läuft es derzeit rund. Die Unihockey-Männer lieferten an der WM im November Rekord-Weltmeister Schweden einen epochalen Fight, den sie erst im Penaltyschiessen verloren.

Die Schweizer Handballer wollen sich in diesen Tagen endlich wieder einmal für eine EM qualifizieren. Und die Volleyball-Frauen haben sich jüngst erstmals auf sportlichem Weg für die EM-Endrunde qualifiziert. Im Basketball sorgen die Westschweizer NBA-Stars Clint Capela und Thabo Sefolosha für Freudensprünge. Dornröschen ist definitiv aus seinem Tiefschlaf erwacht.