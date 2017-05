Als Fabio Celestini 2010 zurück in die Schweiz kam, wollte er Sportchef werden. Sieben Jahre später ist er Trainer und sagt: «Ich bin verliebt in den Fussball, ein Romantiker. Mir gefallen schöne Spielzüge, ich will einen Stil entwickeln. Zahlen gefallen mir nicht, Geld sagt mir nichts und Berater missfallen mir. Die Welt der Sportchefs ist die der Berater, und damit kann ich nichts anfangen.»

Dabei hat er eine Master-Ausbildung gemacht als Sportchef. In Spanien, denn in der Schweiz gibt es kein solches Angebot. Seine Abschlussarbeit? Er fragte sich, wie man Lausanne wieder zu einer Grösse im Schweizer Fussball machen könnte. Er schrieb ein Konzept. Dieses Papier war der Grund für seine Rückkehr in die Schweiz. Er hätte sein Konzept umsetzen sollen. Doch bald kriegt er das Gefühl, dass der ehemalige Präsident Jeff Collet ihn nur mit diesem Trick zurücklocken wollte. Sportchef? Nie wieder.

Die Warnung von Frei

Alex Frei machte den Schritt. Kaum hatte er die Karriere als Spieler beim FC Basel im Frühjahr 2013 beendet, wurde bekannt, dass er Sportchef beim FC Luzern wird. 20 Monate danach schmiss er den Bettel hin. Ausgelaugt, aufgebraucht. Er mochte zwar nie von einem Burnout sprechen, aber er machte kein Geheimnis daraus, dass er nur noch zwei, drei Stunden pro Nacht schlief.

Im Sommer 2015 kehrte er wieder ins Fussballgeschäft zurück. Als Trainer der U14- und U16-Auswahlen des FC Basel. «Ich will in naher Zukunft nicht mehr in den Profi-Fussball, wo du täglich im Rampenlicht stehst. Ich will nicht mehr jeden zweiten Tag im medialen Fokus sein», sagte er. Ab kommenden Sommer wird Frei Strategie-Verantwortlicher beim FCB. Er drängt weiter nicht in die Öffentlichkeit. Dort muss ein anderer seinen Kopf hinhalten: Marco Streller.

Frei wird seinen Freund gewarnt haben, was da alles kommen könnte. Aber was sind Worte? Die blosse Vorstellung von Druck ist kein Druck. Was ein Mediensturm ist, erfährt man erst, wenn man ihn erlebt. Streller hat schon viel erlebt. Als Spieler in Klub und Nationalmannschaft. Auf ihm wurde rumgehackt.

Aber jetzt wird sein Wirkungskreis auf einmal viel grösser. Er wird zum Kopf eines Klubs. Bernhard Burgener wird sich im Hintergrund halten. Ob da ein CEO kommt mit sportlichem Gewicht oder ob es doch eher ein Verwalter sein wird – man weiss es nicht. Streller ist also exponiert. Und ohne Ahnung, was da noch so alles auf ihn zukommen wird.

Das sagt einer, der es wissen muss: Andres Gerber. Auch er war Profi und auch er machte den Schritt vom Profi direkt zum Sportchef. Das war vor acht Jahren. Heute sagt er: «Die ersten zwei Jahre war ich nur am Schwimmen. Das war wirklich hart. Eine völlig andere Welt.» Kaderplanung, Löhne, Transfers und die dazugehörigen Taktiken, Verhandlungen mit Spielerberatern und Sportchefs – «da gibt es tausend Dinge», sagt Gerber.

Die Belastung dabei kommt durch die Verantwortung. Dadurch, dass der Sportchef über fast allen Angestellten eines Klubs steht. In der Öffentlichkeit ist er der Kopf des Klubs. «Vor allem bei Misserfolg», sagt Gerber. «Dann hast du den falschen Trainer geholt, die falschen Spieler engagiert, hättest mehr Geld reinholen müssen.»

Gerber hat eine KV-Lehre gemacht. Er war Fussballer bei YB, Lausanne, GC und Thun. Er spielte Champions League. Kannte mehrere Vereine, deren Sportchefs, den einen oder anderen Berater. Er liebt Zahlen, hat seine Geschwister in der Kindheit ein ums andere Mal genötigt, mit ihm Monopoly zu spielen. «Wir haben durchgespielt, bis sie mir alles verkaufen mussten», sagt er.

Trotzdem gerät er schnell ins Rudern, als er im Sommer 2009 Sportchef wird. Sein Glück war Murat Yakin. Ein Trainer, bei dem er selbst grosse Bedenken hatte. «Ich war sehr skeptisch. Thun ist bodenständig, bescheiden. Und Muri ein Allerweltstyp. Von ihm las man in der Zeitung. Geschichten hier und da. Berater und Millionen. Sein Bruder. Das schien für mich irgendwie nicht zu passen.» Gerber hätte Muri kaum eingestellt. Aber – und das sagt er rückblickend – es wäre ein gewaltiger Fehler gewesen. «Ich habe extrem von ihm profitiert, seinem Netzwerk, dem Umgang mit Medien», so Thuns Sportchef.

Die Warnung von Gerber

Trotzdem sagt er, dass es ihn Jahre kostete, seinen Weg zu finden, seine Art zu kommunizieren, sein Netzwerk von Vertrauensleuten, seinen Ruf. Es hat viel Kraft gekostet. Die grösste Gefahr für einen Neuling wie Streller als Sportchef? «Dass er ausbrennt», sagt Gerber. Weil er plötzlich immer und überall gefragt ist, noch viel mehr wie als Spieler. Im Familienurlaub, am Strand, beim Wandern – das Fussball-Geschäft ruht nicht. «Man muss eine Elefantenhaut haben – bei Basel umso mehr», warnt Gerber.

Die Beispiele von Celestini und Frei sind Mahnmale für die Leiden der Sportchefs. Nicht ohne Grund schart Streller erfahrene Leute um sich, Vertrauensleute. Die Erfahrungen von Alex Frei können für ihn Gold wert sein. Das Wissen von Raphael Wicky ebenfalls. «Wenn die drei zusammenhalten, kann Basel wirklich stark sein. Aber wenn plötzlich einer seine Meinung ändert…», sagt Gerber und lässt den Ausgang offen. Und selbst wenn der Erfolg gleich zu Beginn kommt, warnt Gerber: «Irgendwann kommt eine schlechte Phase. Und die Erwartungen in Basel sind nicht gerade tief und die Angriffsfläche relativ gross.»

Marco Streller ist zwar seit Anfang Jahr bei Georg Heitz in der Lehre, ist hinter den Kulissen am Werken, formt das Team der Zukunft. Und wie Gerber hat er vor der Fussball-Karriere eine KV-Lehre gemacht. Aber das Wichtigste kommt erst noch, der Schritt aus dem Schatten ins gleissend helle Licht der Scheinwerfer. Marco Streller wird schnell lernen müssen, wenn er nicht verbrennen will.