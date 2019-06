Obwohl er die letzten fünf Duelle, die allesamt auf Hartbelag stattgefunden haben, gewonnen und letztmals im Halbfinal der Australian Open 2014 (!), also vor über fünf Jahren, gegen Rafael Nadal verloren hat, steht Federers Bilanz noch immer bei 15:23 Siegen. Allerdings: Nicht weniger als 13 dieser Niederlagen erlitt der Schweizer auf Nadals bevorzugter Unterlage Sand - bei zwei Siegen: 2007 in Hamburg und vor über zehn Jahren im Madrid-Final.

Fünf Spiele, fünf Siege, alle gegen Rechtshänder. Roger Federer steht damit bei seiner Rückkehr nach Roland Garros bereits in den Halbfinals. Doch dort erwartet ihn eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Sein Gegner: der Spanier Rafael Nadal, elffacher Sieger, der Sandkönig, der auf Pariser Erde überhaupt erst zwei Spiele verloren hat. Fünf Mal besiegte er bei den French Open auch Roger Federer - 2005 in den Halbfinals, 2006 bis 2008 und 2011 im Final.

Federer: «Es fühlt sich nie natürlich an»

Federer begründet das auch damit, dass Nadal als Linkshänder gegen ihn einen Vorteil habe. Für ihn stehe es an der Tagesordnung, gegen Rechtshänder zu spielen. «Für mich hingegen fühlt es sich niemals natürlich an. Es ist ein ganz anderes Spiel. Das grösste Problem ist der Return, weil der Ball zur anderen Seite wegspringt. Es ist eine grosse Umstellung für mich», sagte Federer. Es gelte nun, in der Vorbereitung auf das Spiel keine Zeit zu verlieren.

Doch es greift zu kurz, Federers negative Bilanz gegen Nadal alleine damit erklären zu wollen, dass dieser mit links spielt. Ein Blick in die Statistik zeigt: Federer sitzt einem Irrtum auf:

Federer und der Linkshänder-Irrtum

Federers Siegquote gegen Linkshänder ist nur geringfügig schlechter als gegen Rechtshänder - um vier Prozentpunkte. Zieht man die 25 Niederlagen gegen Nadal ab, schnellt die Quote auf 90 Prozent hoch. Federer hat in seiner Karriere nur 36 von 137 Spielen gegen Linkshänder verloren. Für fast zwei Drittel dieser Niederlagen ist also Rafael Nadal verantwortlich. Das zeigt: Federers schlechte Bilanz gegen Nadal hat in erster Linie mit dessen Klasse zu tun.