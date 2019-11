Vor dem WM-Final: Der unaufhaltsame Aufstieg von Englands Rugbyteam

Grosse Partien bringen grosse Spieler hervor. Im Falle von Englands Zweite-­Reihe-Stürmer Maro Itoje war zwar schon vor dem Halbfinal klar, dass er zu den besten der Welt auf seiner Position gehört. Was die

1,95 m grosse und 115 kg schwere Nummer vier Englands im Match gegen Neuseeland jedoch ablieferte, war die wohl eindrücklichste Leistung eines Spielers an dieser WM. Mit seinen krakenähnlichen Armen eroberte Itoje mehrfach den Ball, bei den Einwürfen in die Gasse schraubte er sich so hoch wie kein anderer Akteur und sicherte so den Ballbesitz seiner Mannschaft. In einer exzellenten Equipe Englands stach Itoje noch zusätzlich heraus und wurde deshalb zum Mann des Spiels gewählt.

Fünf Momente der Rugby-WM

Der 25-Jährige hat an dieser WM mit zehn Ballgewinnen die meisten ­aller Spieler auf dem Konto. Im Vergleich zu Südafrikas bestem Ballklauer Damian de Allende, der auf fünf kommt, sind das doppelt so viele. ­Alleine das zeigt die unglaubliche ­Qualität des Lineout-Spezialisten. Im Final nimmt Itoje darum eine Schlüssel­rolle ein, weil Südafrika voll auf die ­physische Stärke der vordersten fünf Spieler setzt, also die direkten Gegenspieler Itojes. Gewinnt England, angeführt von Itoje, diesen physischen Abnützungskampf der Vorderreihen, ist der Weg für Südafrika zum dritten WM-Titel wohl unendlich weit.

Curry und Underhill setzen neue Standards

Neben Itoje haben sich an dieser WM zwei weitere englische Spieler mit ihren Leistungen in die absolute Spitzen­klasse gehievt: der 23-jährige Sam ­Underhill und der zwei Jahre jüngere Tom Curry. Was die beiden Muskel­pakete gegen Neuseeland zeigten, war beeindruckend. Mal für Mal stoppten sie die pausenlos anlaufenden «All Blacks» – teils mit krachenden ­Tacklings. Die beiden sind auf bestem Weg, einen neuen Standard auf ihren Positionen Nummer sieben und acht zu setzen, vor allem, was die Defensive angeht. Underhill kommt auf die fünftmeisten Tacklings des Turniers, ­notabene ohne das abgesagte Gruppenspiel gegen Frankreich. Und Curry, der auch vermehrt offensive Akzente setzt, wurde am Freitag gar eine besondere Ehre zuteil. Er gehört zu den nur fünf Nominierten zum Weltrugbyspieler des Jahres 2019.

Angeführt werden die Engländer von ihrer Schaltzentrale bestehend aus Regisseur George Ford und Captain Owen Farrell. Ihre Aufgabe wird es im Final sein, die Partie mit ihren Zuspielen und Kicks so zu lenken, dass die schnellen Akteure der Hintermannschaft in gefährlichen Zonen an den Ball kommen. Denn ein Versuch gegen Südafrika könnte bereits spielentscheidend sein, lassen die «Springboks» doch kaum welche zu. In den bisherigen vier Aufeinandertreffen der beiden Nationen an einer WM gestand Südafrika den Engländern nur einen einzigen Versuch zu.

Jones weckte den schlafenden Riesen

Ford und Farrell ist es jedoch zuzu­trauen, auch gegen die schier unüberwindbare Defensive Südafrikas ­Chancen zu kreieren, denn bereits im Halbfinal gelang ihnen das gegen Neuseeland ausgezeichnet. Mit etwas mehr Präzision wären sogar mehr Versuche möglich gewesen. Englands Trainer Eddie Jones sagt: